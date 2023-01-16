Australian Open: Маттео Берреттини — Энди Маррей прямая трансляция матча 17.01.2023

В первом круге Открытого чемпионата Австралии в мужской сетке турнира нас ожидает один из самых интересных поединков. Во второй день 17 января встречаются итальянец Маттео Берреттини и шотландец Энди Маррей. Матч начнется не ранее 05:30 по московскому времени.

Спортсмены будут выступать на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Итальянский теннис богат на таланты. Чего стоит только молодые Янник Синнер или Лоренцо Музетти, но на первые роли в последние годы выдвинулся Маттео Берреттини. Во-первых, он старше и опытнее своих товарищей по итальянской команде, во-вторых, он поставил на потом не только завоевание титулов, но и успехи на турнирах Большого шлема. На каждом из четырех он проходил в решающие стадии, а на Уимблдонском турнире дошел до финала, где уступил Новаку Джоковичу. На Australian Open в прошлом году он играл в полуфинале.

Энди Маррей один из самых титулованных теннисистов в мужском туре. В середине прошлого десятилетия он становился первой ракеткой мира и оказывал конкуренцию Роджеру Федереру, но все же таких успехов, как швейцарец или Рафаэль Надаль с Новаком Джоковичем достиг не смог. Однако три победы на турнирах Большого шлема удаются далеко не каждому. Маррей уже вошел в историю и может играть в свое удовольствие. Вот только вряд ли он будет довольствоваться малым.

Спортсмены встречались между собой четыре раза и в трех случаях побеждал Берреттини. Дважды это произошло в прошлом году. Однако ему в обоих случаях понадобилось играть три сета. Итальянцу нужно быть начеку, чтобы не закончить выступление в первом круге. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,30, в то время как выигрыш Маррея оценивается коэффициентом 3,55.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023