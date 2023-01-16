Australian Open: Каспер Рууд — Томаш Махач прямая трансляция матча 17.01.2023

Норвежец Каспер Рууд в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису будет встречаться со второй ракеткой Чехии Томашем Махачем. Матч состоится 17 января, ориентировочное начало не ранее 05:30 по московскому времени.

Спортсмены проведут свой поединок на втором по значимости корте чемпионата на Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Каспер Рууд последние два года показывает отличные результаты и по праву вошел в элиту мирового тенниса. В прошлом сезоне ему совсем немного не хватило, чтобы стать первой ракеткой мира. Сделать это он вполне может после Australian Open. Карлос Алькарас пропускает турнир из-за травмы, Рафаэль Надаль действующий победитель чемпионата и ему нужно защищать эти очки, а вот норвежец в прошлом году закончил свои выступления на ранней стадии и вполне может набрать достаточное количество очков, чтобы взобраться на вершину.

Однако сделать это будет непросто, хоть в первом круге ему противостоит не самый именитый соперник. Чешский теннис всегда был богат на талантливых спортсменов. Чего только стоят имена Ивана Лендла или Мартины Навратиловой. Однако сейчас в туре лишь один чешский теннисист входит в первую сотню и один во вторую — Томаш Махач. На его счету нет каких-то больших успехов, на Australian Open он дальше второго круга не проходил. Сложно ему будет сделать это и сейчас, слишком большая разница в мастерстве с норвежцем.

Теннисисты ни разу не встречались на уровне профессионалов. Тем не менее все склоняются к легкой победе Каспера Рууда, в том числе и букмекеры. Махачу они оставляют совсем немного шансов. «Лига Ставок» предлагает на победу третьей ракетки мира коэффициент 1,17, успех Махача оценивается коэффициентом 5,00.

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