Australian Open: Дарья Касаткина — Варвара Грачева прямая трансляция матча 17.01.2023

В первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису нам предстоит посмотреть матч двух россиянок. Дарья Касаткина 17 января выйдет на корт против Варвары Грачевой. Матч начнется ориентировочно в 08:15 по московскому времени.

Спортсменки встретятся на Kia Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Дарья Касаткина первая ракетка России и восьмая в мировом рейтинге. Она успешно выступила на прошлогодних турнирах, и результат позволил ей забраться на высшую для себя позицию. Теперь нужно не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины. Дарья начала уже это делать на турнире в Аделаиде дойдя до финала. Вот только результат в финале немного удручил. У Белинды Бенчич она смогла взять только два гейма, при том что соперница располагается гораздо ниже Дарьи в рейтинге. Теперь эти ошибки нужно учесть и не переносить на турнир в Мельбурне.

Варвара Грачева таких лавров как ее предстоящая соперница пока не снискала, в рейтинге она идет на 98-й позиции, но попасть на Australian Open смогла. Для того чтобы двигаться дальше Варваре нужно улучшать свои результаты, иначе можно так и проходить в перспективных теннисистках коих тур знает немало, в том числе и из России. Соперница у Варвары серьезная, но если Грачева настроится на борьбу и проявит характер, то Дарье придется очень непросто.

Спортсменки из одной страны, тем не менее на профессиональных турнирах встречались всего один раз. Случилось это около года назад в феврале в той же Австралии. Касаткина без труда победила во втором раунде. Букмекеры считают, что так будет и на этот раз. «Лига Ставок» предлагает на победу Касаткиной коэффициент 1,13, успех Грачевой оценивается коэффициентом 6,00.

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