Жабер — Зиданшек прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Во второй день Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночной сетке турнира в борьбу вступит вторая ракетка мира Онс Жабер, представляющая Тунис. Она будет бороться за выход во второй раунд против словенской теннисистки Тамары Зиданшек. Матч состоится 17 января, ориентировочное начало не ранее 11:00 по московскому времени.

При любой другой ситуации Онс Жабер могла быть первой ракеткой мира. Но феноменальные выступления польки Иги Швентек позволяют довольствоваться только званием второй ракетки. Да и то это звание нужно будет отстаивать в новом году, так как отрыв от соперниц весьма небольшой, и после Australian Open весь расклад сил может поменяться. Поэтому уже с первого круга нужно демонстрировать свою силу. А она у Жабер есть. В прошлом году она поставила свой теннис на самый высокий уровень и могла выиграть сначала Уимблдон, но там неожиданно в финале вмешалась в дело Елена Рыбакина из Казахстана, а затем Открытый чемпионат США, но тут Онс уже ничего не смогла поделать с Игой Швентек. Теперь Австралия и возможно новый финал, ведь ранее она доходила здесь только до четвертьфинала, и произошло это два года назад. Тамаре Зиданшек уготована явно не самая лучшая роль. Ее заранее записывают в аутсайдеры, и тут сложно найти какие-то слова поддержки в ее пользу. Как всегда, в таких случаях говорят, что спортсменке терять нечего. Нужно просто показать свой теннис и насладиться участием в турнире Большого шлема.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Жабер — 2

рейтинг WTA Зиданшек — 88

Факты и статистика перед матчем Жабер — Зиданшек

Перед Australian Open Онс Жабер принимала участие на турнире в Аделаиде, где она дошла до полуфинала и там в трех сетах неожиданно уступила Линде Носковой. Может, это и к лучшему. Поражение позволит встряхнуться. Тамара Зиданшек сначала играла в Окленде, где уступила в первом круге, а затем в Хобарте, где смогла дойти до третьего круга.

Статистика личных встреч Жабер — Зиданшек

Спортсменки встречались дважды. Первый раз это произошло на родине Жабер в Тунисе в 2016 году. Тогда на грунте она взяла верх в двух сетах. В 2019 году также на грунте в Италии уже в двух сетах сильнее оказалась Зиданшек. Однако с тех пор у Жабер результаты шли по нарастающей, в отличие от ее соперницы.

Прогноз на матч Жабер — Зиданшек

Все говорит о том, что вряд ли Онс Жабер испытает какие-то проблемы в матче первого круга. Букмекеры полностью на ее стороне. «Лига Ставок» предлагает на победу второй ракетки мира коэффициент 1,13, выигрыш Зиданшек оценивается коэффициентом 6,00.

Наш прогноз: победа Жабер в двух сетах. Вряд ли Тамара Зиданшек сможет доставить какие-то проблемы теннисистке из Туниса.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023