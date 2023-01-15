Берреттини — Маррей прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

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Первая ракетка Италии Маттео Берреттини в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с ветераном тура из Шотландии Энди Марреем. Их матч состоится 17 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 05:30 по московскому времени.

Итальянский теннисист последние два года показывает теннис отличного качества, что позволило ему закончить прошлый год на седьмом месте в рейтинге ATP. Правда перед Australian Open он опустился чуть ниже, но это нисколько не должен смущать ни его самого, ни болельщиков. Любой соперник понимает, насколько опасен итальянец. В прошлом году на кортах Мельбурн-парка он дошел до полуфинала, Годом ранее на этой же стадии он играл на Roland Garros, а на Уимблдоне дошел до финала, уступив там Новаку Джоковичу, и это на сегодняшний день его высшее достижение на турнирах Большого шлема. Кроме того на его счету семь титулов на турнирах ATP. Его соперник Энди Маррей в особых представлениях не нуждается. Некогда первая ракетка мира, победитель трех турниров Большого шлема, причем дважды Уимблдона. Он пять раз играл в финале Открытого чемпионата Австралии, но эта вершина ему так и не покорилась. Другое дело, что все крупные достижения Маррея остались в середине прошлого десятилетия. В любом случае, потенциально это один из наиболее интересных матчей первого круга. 

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг ATP Берреттини — 14
  • рейтинг ATP Маррея — 66

Факты и статистика перед матчем Берреттини — Маррей

Маттео Берреттини в составе сборной Италии принимал участие в United Cup. Там он в пяти матчах и дважды уступил. Итальянцы смогли дойти до финала и проиграли американцам. Энди Маррей принимал участие на турнире в Аделаиде, где уступил в первом же круге Себастьяну Корде в двух сетах.

Статистика личных встреч Берреттини — Маррей

Соперники провели между собой четыре поединка, причем все они состоялись за последние три года. В первом в 2019 году на турнире в Китае верх в упорной борьбе взял шотландец. Реванш последовал спустя два года в Лондоне, где Берреттини победил уже легко. В прошлом году спортсмены встречались дважды, итальянец победил в обоих встречах, но в каждой из них понадобилось сыграть три сета. Из четырех два матча прошли на харде и тут паритет 1 – 1.

Прогноз на матч Берреттини — Маррей

Маттео Берреттини находится в хорошей форме и точно настроен на повторение своего прошлогоднего успеха. Но учитывая их историю встреч с Марреем, прогулки в этом матче точно ждать не стоит. Букмекеры отдают преимущество итальянцу, но оно не безоговорочное. «Лига Ставок» предлагает на победу Берреттини коэффициент 1,30, на победу Маррея — 3,55.

Наш прогноз: будь у Энди Маррея соперник ниже уровнем, то можно было бы говорить о шансах на победу. Матч вполне может получиться упорным, шотландец должен взять хотя бы одну из партий, но победу одержит Берреттини.

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