Касаткина — Грачева прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

В первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису 17 января нам предстоит увидеть поединок двух россиянок. Первая ракетка страны Дарья Касаткина будет встречаться с восьмой ракеткой Варварой Грачевой. Их матч состоится на корте Kia Arena, ориентировочное начало поединка не ранее 08:15 по московскому времени.

Всегда бывает обидно, когда соотечественницы встречаются между собой на ранних стадиях и кому-то придется на следующий день паковать чемоданы, но россиянок в туре уже так много, что вероятность такого поединка всегда оценивается довольно высоко. Дарья Касаткина в свои 25 лет выиграла шесть турниров WTA и семь турниров ITF и по праву уже довольно продолжительное время входит в элиту мирового женского тенниса. Прямо сейчас она достигла наивысшей для себя позиции рейтинга WTA, и это явно не предел. Сейчас в женском теннисе есть Ига Швентек и все остальные. При должном отношении к профессии Дарья может стать второй. На мэйджорах из действующих россиянок успешнее Касаткиной выступала только Анастасия Павлюченкова. Лучший результат Дарьи — выход в полуфинал прошлогоднего Roland Garros. У Варвары Грачевой достижения скромнее, но она и на три года младше своей соперницы. В ее активе семь завоеванных титулов на турнирах ITF, а на турнирах Большого шлема Варвара дальше третьего круга не проходила, и случилось это тоже во Франции только два года назад.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Касаткиной — 8

рейтинг WTA Грачевой — 98

Факты и статистика перед матчем Касаткина — Грачева

Дарья Касаткина готовилась к Australian Open на турнире в Аделаиде, где выступила довольно успешно. Она смогла выйти в финал, но там безоговорочно уступила швейцарке Белинде Бенчич, взяв у той только два гейма. Такой результат может говорить о проблемах с психологией спортсменки. Варвара Грачева играла в Окленде, где смогла пройти во второй круг, а затем в Хобарте, где проиграла уже в первом раунде.

Статистика личных встреч Касаткина — Грачева

Дарья и Варвара соотечественницы и наверняка сыграли между собой много тренировочных поединков, а вот на официальных турнирах они встречались всего один раз. В феврале 2021 года на турнире в Австралии Дарья во втором круге смогла обыграть Варвару в двух сетах.

Прогноз на матч Касаткина — Грачева

Как ни жаль, но кто-то должен уступить, и, скорее всего, это будет Варвара Грачева. Сейчас силы соперниц слишком неравны. Так считают и букмекеры. «Лига Ставок» предлагает на победу Касаткиной коэффициент 1,13, успех Грачевой оценивается коэффициентом 6,00.

Наш прогноз: матч должен завершиться в двух сетах, если Варвара не проявит упорство и не зацепит хотя бы один из них. Ждем победу Касаткиной.

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