Павлюченкова — Джорджи прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Их матч состоится 17 января на шестом корте, спортсменки откроют программу второго дня турнира, начало в 03:00 по московскому времени.

Анастасия Павлюченкова среди всех остальных россиянок на турнире может считаться ветераном, хотя ей совсем недавно только пошел четвертый десяток лет. Из-за многочисленных травм она низко опустилась в рейтинге, но организаторы высоко ценят ее заслуги перед мировым теннисом и направили ей специальное приглашение. Еще год назад Анастасия занимала 11-ю строчку рейтинга WTA. а сейчас она 365-я, а в России 26-я. Поэтому даже одна победа в Мельбурне позволит ей подняться выше. В Австралии она трижды доходила до четвертьфинала, а высшее ее достижение на турнирах Большого шлема финал Roland Garros в 2021 году. Кроме того на ее счету 12 побед на турнирах WTA. Так что итальянке Камиле Джорджи явно не повезло со жребием. Она ровесница Анастасии и пятая ракетка Италии. За всю карьеру завоевала три титула на турнирах WTA, а высшее достижение на турнирах Большого шлема — четвертьфинал Уимблдона в 2021 году. То есть обе спортсменки могут считать этот год наиболее успешным для себя. В Австралии Камила дальше третьего круга не проходила, причем играла на этой стадии четыре раза, в том числе в прошлом году.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Павлюченковой — 365

рейтинг WTA Джорджи — 69

Факты и статистика перед матчем Павлюченкова — Джорджи

Подготовка россиянки не проходила через турниры, она сыграла лишь в Аделаиде, где проиграла уже в 1/16 финала. Тем не менее у нее колоссальный опыт выступлений, и опасаться ее должна любая соперница. Камила Джорджи приняла участие в турнире Adelaide 2, но выбыла в первом же круге, проиграв Соране Кырсте в двух сетах.

Статистика личных встреч Павлюченкова — Джорджи

Теннисистки играли между собой всего один раз и было это довольно давно в 2016 году на турнире в Испании. Анастасия тогда оказалась сильнее. Турнир проходил на грунтовом покрытии.

Прогноз на матч Павлюченкова — Джорджи

Если бы мы видели какие-то выступления на турнирах Анастасии, то прогноз можно было сделать проще. Сложно сказать, в какой она сейчас находится форме. Затрудняются и букмекеры отдать преимущество какой-либо из спортсменок. «Лига Ставок» предлагает на победу Павлюченковой коэффициент 1,99, на победу Джорджи — 1,83.

Наш прогноз: букмекеры отдают небольшое преимущество итальянке по понятным причинам, у нее в последние месяцы больше турнирной практики, но мы верим в Анастасию. Матч будет для нее сложным, но она одержит победу в трех сетах.

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