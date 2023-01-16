Касаткина о первом дне Australian Open: «Пришла смотреть соперниц, а по факту хаваю банан и засираю футболку»

Теги Australian Open WTA Дарья Касаткина соцсети Теннис

Дарья Касаткина рассказала, как провела понедельник на Australian Open. Завтра она в первом круге сыграет с Варварой Грачевой.

«Затишье перед бурей🔥.

Все подготовительные процедуры завершены:

Тренировка утром ✅ Медиа ✅ Пассивный отдых (в процессе).

Мое теперь любимое видео. Пришла смотреть соперниц, а по факту хаваю банан и засираю футболку», – написала Касаткина в телеграм-канале.

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6 комментариев

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Alla Tishkova
"Гениальный" пост Касаткиной и его обязательно надо было сюда продублировать.☝️
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Ответ maximilian_15
А ты когда уже свое дуло завалишь?
А ты почему мне минусы поставил с 10 аккаунтов, я на тебя пожалуюсь за мультиаккаунтинг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maximilian_15
Ответ Великий Алонсо
Вот бы скромная Варвара победила завтра эту болтливую и конкретно всем поднадоевшую Касаткину
А ты когда уже свое дуло завалишь?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jefri AG
Милый Касатик выражается как прожжённая бучиха)
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
STB
Скажите кто-нибудь Даше, что даже если она и за мужика в их паре, то переходить на гопническое изложение мыслей совсем не обязательно
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Вот бы скромная Варвара победила завтра эту болтливую и конкретно всем поднадоевшую Касаткину
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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