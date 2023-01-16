Касаткина о первом дне Australian Open: «Пришла смотреть соперниц, а по факту хаваю банан и засираю футболку»
Дарья Касаткина рассказала, как провела понедельник на Australian Open. Завтра она в первом круге сыграет с Варварой Грачевой.
«Затишье перед бурей🔥.
Все подготовительные процедуры завершены:
Тренировка утром ✅ Медиа ✅ Пассивный отдых (в процессе).
Мое теперь любимое видео. Пришла смотреть соперниц, а по факту хаваю банан и засираю футболку», – написала Касаткина в телеграм-канале.
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