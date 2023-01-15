Касаткина о раздевалке Australian Open: «Поменяла номер своего шкафчика со 131-го на седьмой. Надеюсь, принесет удачу»
Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина поделилась, как провела воскресенье в Мельбурне.
«Первый день на АО.
Потренировалась полтора часа на красивой арене (Kia arena, ее построили только в прошлом году, и на ней я проведу первый матч во вторник). Покушала и поменяла номер своего шкафчика со 131-го на седьмой 🥰. Надеюсь, принесет удачу.
Завтра начинается жара 🔥🔥🔥», – написала Касаткина в телеграм-канале.
В первом круге Касаткина поборется с Варварой Грачевой.
Медведеву будет тяжело с 3-го круга, а Рублеву – вообще с 1-го. Кто остановит Джоковича и Швентек? Разбираем сетки Australian Open
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