Касаткина о раздевалке Australian Open: «Поменяла номер своего шкафчика со 131-го на седьмой. Надеюсь, принесет удачу»

Теги Australian Open WTA Дарья Касаткина Теннис

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина поделилась, как провела воскресенье в Мельбурне.

«Первый день на АО.

Потренировалась полтора часа на красивой арене (Kia arena, ее построили только в прошлом году, и на ней я проведу первый матч во вторник). Покушала и поменяла номер своего шкафчика со 131-го на седьмой 🥰. Надеюсь, принесет удачу.

Завтра начинается жара 🔥🔥🔥», – написала Касаткина в телеграм-канале.

В первом круге Касаткина поборется с Варварой Грачевой.

Медведеву будет тяжело с 3-го круга, а Рублеву – вообще с 1-го. Кто остановит Джоковича и Швентек? Разбираем сетки Australian Open

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3 комментария

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Матвей ПетроФФ
Победы Грачевой
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0
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Доминик
Вот будет прикол, если Грачиха ее упакует.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nssq76wfcausd2
Ну все, Швентек, бойся.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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