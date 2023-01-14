Australian Open: Анна Калинская — Даниэль Коллинс прямая трансляция матча 16.01.2023
Две наших Анны в первый день Открытого чемпионата Австралии по теннису встречаются с теннисистками из Соединенных Штатов. Соперницей Анны Калинской станет 14-я ракетка мира Даниэль Коллинc. Их матч начнется в 03:00 по московскому времени.
Поединок один из самых ранних. Организаторы предоставили для него корт Kia Arena.
Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
Анна Калинская попытается повторить успех, который у нее был на US Open, там она смогла выйти во второй круг турнира. Больше нигде и никогда на турнирах Большого шлема ей этого сделать не удавалось. Анна располагается в седьмом десятке рейтинга WTA Tour, в ее активе семь побед на турнирах ITF, но это явно не то, о чем она сама мечтает. Спортсменке 25 лет и уже требуется серьезный прорыв, иначе можно так и остаться в подающих надежды.
Даниэль Коллинc в свою очередь успела уже громко заявить о себе в прошлом года на Australian Open. Она вышла в финал этого турнира и уступила на тот момент первой ракетке мира хозяйке корта Эшли Барти. Вскоре Барти закончила карьеру, а у Даниэль осталась недосказанность. Она прекрасно знает как доходить до финала на этом турнире, для этого для начала нужно начать с победы в первом круге над соперницей, которая уступает ей и в опыте и в игре.
На это Калинская может ответить своим характером, терять ей все равно будет нечего. Спортсменки еще ни разу не встречались между собой, и это будет их первый поединок. Букмекеры отдают преимущество американке. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,41, победа Калинской оценивается коэффициентом 2,90.
Результаты Australian Open 2023
Комментарии