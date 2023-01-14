Циципас — Алис прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Четвертый номер мирового рейтинга греческий теннисист Стефанос Циципас в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с пятой ракеткой Франции Кентеном Алисом. Матч состоится 16 января на Margaret Court Arena, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

Стефанос Циципас на два года моложе своего оппонента, но достижений в теннисе имеет в разы больше. На его счету победы на девяти турнирах ATP, но вот только титулов на турнирах Большого Шлема у него так и нет. Понятно, что играть в эпоху Федерера-Надаля-Джоковича никому нелегко. Надежда остается только на то, что эти спортсмены вскоре уйдут из спорта или снизят свой уровень тенниса. В 2021 году Стефанос был как никогда близок к своему первому титулу на Roland Garros, но все тот же Новак Джокович помешал сбыться мечте грека. Теперь он предпринимает новый поход за победой на Australian Open, где ранее он трижды доходил до полуфинала, но всякий раз оступался. Можно сделать вывод, что корты Мельбурн-парка его любимые на турнирах Большого шлема. Соперник у него в первом круге не самый именитый. Кентен Алис не может похвастать ни одним выигранным титулом, а пределом его мечтаний на турнирах Большого шлема всегда оставался третий круг, дальше второго он не проходил.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Циципаса — 4

рейтинг ATP Алиса — 64

Факты и статистика перед матчем Циципас — Алис

Накануне Australian Open Стефанос Циципас принимал участие на турнире United Cup в составе своей сборной, где провел четыре поединка и во всех одержал победу, что говорит о его хорошей форме. Кентен Алис смог дойти до четвертьфинала на турнире в Окленде.

Статистика личных встреч Циципас — Алис

Спортсмены встречались за свою карьеру всего дважды, и результат обоих матчей довольно неожиданный. Оба раза верх брал Алис, причем первый раз на турнире в Греции он выиграл безоговорочно в двух сетах, а второй раз это было в 2018 году на турнире во Франции в полуфинале, тогда уже понадобилось для победы играть три сета. Оба раза матчи проходили на харде.

Прогноз на матч Циципас — Алис

Даже несмотря на такую статистику личных встреч стоит сказать, что сейчас соперники находятся в разных весовых категориях. Тем более их очные поединки случились уже очень давно. Букмекеры с этим выводом согласны. «Лига Ставок» предлагает на победу Циципаса коэффициент 1,17, на победу Алиса — 5,00.

Наш прогноз: силы соперников явно неравны, и даже взять один сет у Стефаноса для Кантена будет неплохим результатом. Однако Циципас не будет затягивать — победа в трех сетах.

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