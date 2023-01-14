Шаповалов — Лайович прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Канадский теннисист Денис Шаповалов в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с пятой ракеткой Сербии Душаном Лайовичем. Матч состоится 16 января на 1573 Arena, ориентировочное начало поединка не ранее 04:15 по московскому времени.

«Прогресс года», «Завтрашняя звезда» все это про Дениса Шаповалова. Пять лет назад он получал эти награды от руководства ATP Tour, признавался одним из самых быстро прогрессирующих молодых теннисистов, но потом этот прогресс приостановился. Выиграть больше одного турнира ATP он так и не смог. На своем любимом Уимблдоне, где в 2016 году он брал титул в юниорах, он смог добраться только до полуфинала в 2021 году, это его наивысшее достижение на турнирах Большого шлема. Относительный успех у него был в прошлом году на Australian Open, где он смог добраться до четвертьфинала. В мировом рейтинге он пару лет назад добирался до десятой позиции, но теперь занимает место в начале третьей десятки. Сербу Душану Лайовичу 32 года и, скорее всего, все его успехи остались позади в прошлом десятилетии. Как и его оппонент он выиграл один титул на турнирах ATP, а вот на турнирах Большого шлема дальше четвертого раунда не проходил. Последний такой результат у него как раз случился на кортах Мельбурн-парка в 2021 году. Вполне возможно, Душан сможет обрести вторую молодость.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Шаповалова — 22

рейтинг ATP Лайовича — 81

Факты и статистика перед матчем Шаповалов — Лайович

Первым турниром для Дениса Шаповалова в новом году стала Аделаида. Там он успешно смог выступить в первых двух кругах, а затем в четвертьфинале ему противостоял Новак Джокович, который победил в двух сетах. Душан Лайович играл в Окленде, и уже в первом круге уступил американцу Кристоферу Юбенксу в двух сетах.

Статистика личных встреч Шаповалов — Лайович

Спортсмены встречались только один раз. Случилось это около полутора лет назад на грунтовом турнире в Испании. Шаповалов взял верх в двух сетах, уступив лишь четыре гейма.

Прогноз на матч Шаповалов — Лайович

Пусть сейчас оба спортсмена не показывают каких-то заоблачных результатов на турнирах ATP, но в данном противостоянии канадец видится явным фаворитом. Букмекеры считают также. «Лига Ставок» предлагает на победу Шаповалова коэффициент 1,09, на победу Лайовича коэффициент — 7,40.

Наш прогноз: Душан может проявить характер и в лучшем случае затянуть матч до пяти сетов, но, скорее всего, Денис не позволит этого сделать, победив в трех партиях.

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