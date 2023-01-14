Калинская — Коллинс прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

В первом круге Australian Open 2023 в женской сетке у одиночниц будет несколько российско-американских противостояний, и одно из них — встреча Анны Калинской с Даниэль Коллинс. Матч спортсменок состоится на Kia Arena 16 января, начало в 03:00 по московскому времени.

В последние годы российских женский теннис стал довольно богатым на таланты, вот только эти таланты никак не могут блеснуть и выйти на новый уровень. Тренеры и специалисты говорят о большом будущем некоторых спортсменок, но время идет, их возраст растет, и на середине третьего десятка лет уже нужно показывать результаты. Но пока многим из них похвастать нечем. Анна Калинская одна из них. Москвичка может гордиться победами в парном разряде на турнирах WTA, в одиночном у нее в активе семь побед на турнирах ITF, который котируются ниже. На соревнованиях Большого шлема и вовсе беда, Начиная с 2918 года она принимала участие в них девять раз и только на US Open преодолевала барьер первого круга. На этот раз у нее четвертая попытка пройти во второй круг на Australian Open. Придется постараться, так как в соперницах у нее 14-я ракетка мира Даниэль Коллинз и в прошлом году она играла в финале Открытого чемпионата Австралии против хозяйки корта Эшли Барти. Итог всем известен, но это означает, что американка готова штурмовать самые высокие вершины этого турнира.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Калинской — 64

рейтинг WTA Коллинз — 14

Факты и статистика перед матчем Калинская — Коллинс

Накануне Australian Open Анна Калинская принимала участие в турнире WTA Adelaide 2, где смогла выйти в ⅛ финала. На этой стадии она уступила будущей победительнице турнира Белинде Бенчич и стала готовиться к турниру Большого шлема. Даниэль Коллинс играла там же, но чуть успешнее. Она смогла добраться до четвертьфинала и уступила другой россиянке Веронике Кудерметовой.

Статистика личных встреч Калинская — Коллинс

Теннисистки еще ни разу не пересекались на теннисных турнирах, предстоящий поединок станет первым.

Прогноз на матч Калинская — Коллинс

В отдельно взятом матче может произойти все что угодно, хотя котировки американки накануне этого поединка явно выше, нежели у ее соперницы. Она более опытный и искушенный боец. Поэтому такие коэффициенты. «Лига Ставок» предлагает на победу Калинской коэффициент 2,90, на победу Коллинз — 1,41.

Наш прогноз: очень хочется надеяться на сенсацию, уж если где наша спортсменка и может выиграть, у американки, то, наверное, в этом противостоянии, но все же объективности ради надо сказать, что американка должна побеждать в двух сетах.

Результаты Australian Open 2023

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