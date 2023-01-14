Блинкова — Киз прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с десятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз. Матч состоится 16 января на Margaret Court Arena, начало в 13:00 по московскому времени.

Анна Блинкова на данный момент является седьмой ракеткой России и никогда не поднималась выше 54-й позиции в рейтинге WTA Tour. За свою карьеру она выиграла несколько титулов, один из них титул WTA. Из турниров Большого шлема больше всего ей удалось проявить себя во Франции на Roland Garros, где в 2019 году она дошла до третьего круга, из чего можно сделать вывод, что матчи на грунте ей удаются больше других. На Australian Open она дважды выходила во второй круг, но на это останавливалась. В этом году ей будет сложно оказаться даже во втором круге, так как противостоит ей сильная американка Мэдисон Киз. Матч вынесен отдельно в вечернюю программу и состоится на одном из центральных кортов. Киз дважды играла в полуфинале на кортах Мельбурн-парка, и во второй раз это случилось в прошлом году. На этот раз понятно ее стремление пройти дальше и побороться за титул. Она одна из скрытых фаворитов турнира.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Блинковой — 72

рейтинг WTA Ястремской — 10

Факты и статистика перед матчем Блинкова — Киз

Буквально накануне открытия Australian Open Анна Блинкова провела довольно успешный для себя турнир в Хобарте, где она смогла дойти до полуфинала и уступила только будущей победительнице Лорин Дэвис из США. Мэдисон Киз в составе сборной своей страны играла в командном турнире United Cup. Сборная США выиграла турнир, а Мэдисон провела пять поединков и во всех одержала победу.

Статистика личных встреч Блинкова — Киз

Спортсменки встречались лишь раз на том самом Roland Garros во Франции, где Анна уступила в третьем круге. При этом матч выдался очень упорным и для победы Киз понадобилось провести все три сета. Если россиянка покажет такой же теннис, то ее может ждать успех.

Прогноз на матч Блинкова — Киз

Очевидно, что Мэдисон Киз является фаворитом предстоящего поединка. Более того, ее поражение будет рассматриваться как сенсация. Поэтому букмекеры на стороне американской теннисистки. «Лига Ставок» предлагает на победу Блинковой коэффициент 3,75, на победу Киз — 1,28.

Наш прогноз: как бы не хотелось, чтобы соотечественники побеждали всегда, все-таки объективно американка сильнее Анны. Скорее всего Мэдисон победит легко в двух сетах.

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