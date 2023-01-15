Радукану о частой смене тренеров: «Теперь у меня есть костяк команды, и, наверное, мне уже не нужно столько советов»

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану прокомментировала слова своего бывшего тренера Дмитрия Турсунова, что «ей нужен только один человек, который будет говорить, что делать».

«Я была так воспитана, что меня всегда окружало довольно много людей, и я сама выбирала, к чему прислушаться, а к чему – нет.

Думаю, отчасти это было связано с тем, что у меня не было небольшого костяка команды. Не было сплоченного состава и команды, которой я бы полностью доверяла.

В этом году я почувствовала, что теперь она у меня действительно есть, и, наверное, мне уже не нужно столько советов».

Сейчас Радукану работает с Себастьяном Саксом.

«Мы отталкиваемся от идей друг друга, и он просто очень хороший человек в моей команде. Пока все идет отлично, и я очень хочу, чтобы так было и дальше».

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