Турсунов о том, почему стал тренером Бенчич: «Просто она была очень прямой и знала, чего хотела. Я вижу, что она готова к прогрессу»

Дмитрий Турсунов рассказал, как, по его мнению, Эмма Радукану справляется с давлением общественности.

«Честно говоря, я не видел и не чувствовал, что происходит много посторонних вещей. С того момента, как мы начали, Эмма просто уткнулась носом в землю. Она была очень трудолюбивой, и я не видел, чтобы она что-то пропускала. У нее не было ауры дивы или суперзвезды, и я думаю, что она очень хорошо справлялась с давлением. Она меня очень впечатлила своим профессиональным подходом.

Что касается защиты титула на US Open, то я никогда не выигрывал «Большой шлем», поэтому не знаю, каково это – защищать титул на «Шлеме». Думаю, в определенном смысле она неплохо справилась. Честно говоря, ждать от нее повторения успеха было крайне нереалистично – с этим согласился бы любой, кто хоть что-то понимает в теннисе. Не потому что у нее нет способностей – они есть, но игру нужно улучшать, чтобы стабильно выступать на высоком уровне.

Эмма оставалась реалисткой и понимала, что ей предстоит долгий путь к вершине. Она была абсолютно готова и жаждала стать лучше. Я не могу прочитать ее мысли и говорить за нее, но у меня сложилось такое впечатление.

Со своей стороны могу сказать о ней только положительное – про то, как она справлялась с давлением, насколько она профессиональна для своего возраста. Хотел бы я быть таким же в бытность игроком».

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«Думаю, она была готова к прогрессу. Я вижу такой настрой. Просто она была очень прямой и знала, чего хотела. Не было никаких колебаний, она просто сказала: «Окей, я хочу стать лучше, я готова и знаю, чего хочу».

Исходя из ее слов, как бывший игрок я понимаю, что этот человек готов к переменам. И это нашло отклик – я почувствовал, что она хочет стать лучше. Это то, что я ищу – хочу помочь кому-то стать лучше. В этом плане мы хорошо совпали.

Точно такая же ситуация была у меня с Эммой. Она тоже хотела стать лучше, хотела прибавить, она любит теннис и испытывает к нему сильную страсть. С таким игроком приятно работать».

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