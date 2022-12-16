Радукану работает с бывшим тренером Бенчич

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану работает с Себастьяном Саксом, сообщает i.

Британка тренируется под руководством Сакса в Абу-Даби, где проведет выставочный матч против Онс Жабер. Напомним, Радукану досрочно завершила сезон из-за травмы правого запястья.

Сакс работал с , когда она выиграла Олимпиаду в Токио. Ранее он привел в топ-10 Юлию Гергес и был спарринг-партнером Виктории Азаренко.

В октябре с Радукану прекратил сотрудничество Дмитрий Турсунов. Сейчас он входит в команду Бенчич.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе