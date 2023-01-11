Джокович о сложностях жизни в туре: «Я плачу каждый раз, когда уезжаю из дома»

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Новак Джокович рассказал, как ему удается держать баланс между работой и семьей.

«Это нелегко, нет универсального решения. Как и всем, кто много путешествует по работе, мне сложно часто видеться с женой и детьми, родителями, братьями… У меня не получается проводить с семьей столько времени, сколько хотелось бы – например, сейчас я больше месяца пробуду в Австралии. Это больно, я плачу каждый раз, когда уезжаю из дома. Иногда мне хотелось бы, чтобы все было по-другому, но опять же, я очень благодарен за все, что дала мне жизнь. Мои трудности ничто по сравнению с тем, через что проходят другие люди.

Я стараюсь помнить об этом, но все равно очень сильно скучаю по семье. Я все время ищу этот баланс вместе с женой – иногда получается, иногда нет. В жизни всегда так, постоянно чередуются черные и белые полосы, но самое главное – оставаться верным себе и делать все возможное, чтобы приспособиться к обстоятельствам».

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5 комментариев

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volens-docens
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Ответ Iuasamotu
Богатство русского языка, для иностранца, иногда кажется сложнее кубика-рубика. Новак платит за то, чтобы уехать из дома или плачет?
Ха-ха, я тоже об этом хотел написать. Когда прочёл заголовок, первая мысль была о деньгах.
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Alex Ser
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Ответ Eugenie Nation
Еще бы. Я тоже бы плакал покидая Монако
Он вроде уже в Испании живет
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mamapapaya
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Не ври, плачет он. Я бы понял, если бы это плакса Роджер сказал, но Новак
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Iuasamotu
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Богатство русского языка, для иностранца, иногда кажется сложнее кубика-рубика. Новак платит за то, чтобы уехать из дома или плачет?
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Eugenie Nation
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Еще бы. Я тоже бы плакал покидая Монако
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