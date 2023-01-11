Джокович о сложностях жизни в туре: «Я плачу каждый раз, когда уезжаю из дома»

Новак Джокович рассказал, как ему удается держать баланс между работой и семьей.

«Это нелегко, нет универсального решения. Как и всем, кто много путешествует по работе, мне сложно часто видеться с женой и детьми, родителями, братьями… У меня не получается проводить с семьей столько времени, сколько хотелось бы – например, сейчас я больше месяца пробуду в Австралии. Это больно, я плачу каждый раз, когда уезжаю из дома. Иногда мне хотелось бы, чтобы все было по-другому, но опять же, я очень благодарен за все, что дала мне жизнь. Мои трудности ничто по сравнению с тем, через что проходят другие люди.

Я стараюсь помнить об этом, но все равно очень сильно скучаю по семье. Я все время ищу этот баланс вместе с женой – иногда получается, иногда нет. В жизни всегда так, постоянно чередуются черные и белые полосы, но самое главное – оставаться верным себе и делать все возможное, чтобы приспособиться к обстоятельствам».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе