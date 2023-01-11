Корда о финале против Джоковича, в котором упустил матчбол: «В целом можно извлечь много положительного. Матч был равный, но все же этого оказалось недостаточно»
Себастьян Корда прокомментировал мнение Новака Джоковича о его игре. Он уступил сербу в финале в Аделаиде, упустив матчбол – 7:6(8), 6:7(3), 4:6.
«Я слышал, что он хотел сделать мою игру некрасивой (смеется). Забавно, здорово слышать от него такое, и я получил много приятных слов от Надаля и от него. Очень вдохновляет двигаться вперед, когда понимаешь, что делаешь правильные вещи, веришь в себя и знаешь, что ты на верном пути.
Несомненно, у меня были шансы против Надаля [в Индиан-Уэллс], а потом против Джоковича, но я еще молод, и эти моменты помогут мне в дальнейшем, если я сделаю из них выводы. Думаю, в целом из этого матча можно извлечь много положительного. Он был равный, но все же этого оказалось недостаточно».
Также американец высказался о том, что ему удавалось противостоять обороне Джоковича.
«Именно так хочется чувствовать себя на корте – понимать, что все под контролем. Думаю, обладая таким игровым стилем, я буду диктовать ход большинства матчей. Так что многие встречи будут в моих руках и будут зависеть от моих действий. Для меня это очень важно. Конечно, хочется быть в положении, когда ты диктуешь, и именно так построена моя игра, и так она будет строиться дальше».
Джокович кричал на ложу, гонял болбоев, нервничал – но отыграл матчбол и взял 92-й титул в карьере
- Он еще ничего не выиграл, а уже возомнил себя чуть ли не богом. Смешно.