Корда о финале против Джоковича, в котором упустил матчбол: «В целом можно извлечь много положительного. Матч был равный, но все же этого оказалось недостаточно»

прокомментировал мнение о его игре. Он уступил сербу в финале в Аделаиде, упустив матчбол – 7:6(8), 6:7(3), 4:6.

«Я слышал, что он хотел сделать мою игру некрасивой (смеется). Забавно, здорово слышать от него такое, и я получил много приятных слов от Надаля и от него. Очень вдохновляет двигаться вперед, когда понимаешь, что делаешь правильные вещи, веришь в себя и знаешь, что ты на верном пути.

Несомненно, у меня были шансы против Надаля [в Индиан-Уэллс], а потом против Джоковича, но я еще молод, и эти моменты помогут мне в дальнейшем, если я сделаю из них выводы. Думаю, в целом из этого матча можно извлечь много положительного. Он был равный, но все же этого оказалось недостаточно».

Также американец высказался о том, что ему удавалось противостоять обороне Джоковича.

«Именно так хочется чувствовать себя на корте – понимать, что все под контролем. Думаю, обладая таким игровым стилем, я буду диктовать ход большинства матчей. Так что многие встречи будут в моих руках и будут зависеть от моих действий. Для меня это очень важно. Конечно, хочется быть в положении, когда ты диктуешь, и именно так построена моя игра, и так она будет строиться дальше».

Джокович кричал на ложу, гонял болбоев, нервничал – но отыграл матчбол и взял 92-й титул в карьере

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