Корда о финале против Джоковича, в котором он упустил матчбол: «Это показывает, что у меня есть игра, чтобы создать проблемы любому. Я очень этим горжусь»

прокомментировал поражение от в финале в Аделаиде – 7:6(8), 6:7(3), 4:6. Во втором сете серб отыграл матчбол на подаче при счете 5:6.

– Играть было очень здорово. Особенно с учетом того, как здорово себя вели болельщики. Вообще было нереально играть с Новаком Джоковичем в финале. Я точно это не забуду и очень много из этого извлеку.

– Это было лучшее выступление в вашей карьере?

– Да, были моменты, когда я играл очень-очень здорово. Не скажу, что никогда в жизни так хорошо не играл, но это точно один из лучших матчей.

Это показывает, что у меня есть игра, чтобы создать проблемы любому. Я очень этим горжусь. В будущем подобный опыт мне только поможет – хотя сейчас, конечно, больно. Но по-другому никак.

– Было очевидно, что вы верите в возможность победы. Что это даст вам в будущем?

– Одно дело сказать это, а другое – прочувствовать на корте. У меня уже были моменты – например, с Надалем на « », – когда я верил, что хорошо выступлю, но в глубине души все равно понимал, что играю с одним из лучших в истории.

Сейчас у меня наконец есть ощущение, что я на своем месте, что я заслуживаю быть среди таких ребят. Это, конечно, придает уверенности в себе.

– Расскажите, что творилось в голове, когда у вас был матчбол?

– Да ничего особого. Все как всегда. Старался сохранять положительный настрой, надеялся, что что-то получится. Но он провел отличный розыгрыш. Потом провел отличный гейм. Прибавил, немного изменил тактику, стал лучше проходить через мяч. Это принесло ему результат.

– А что было в конце первого сета, когда вы упустили три сетбола, но потом сумели дожать?

– Я думаю, одна из главных характеристик моей игры – это то, что психологически я не разваливаюсь. У меня бывают моменты, когда я немного негативен, но я много над этим работал. Сейчас могу сказать, что по ходу турнира у меня вроде бы не было ни одной негативной мысли.

Я старался говорить себе, что положительная энергия мощнее отрицательной. Использовал это, верил в себя, продолжал атаковать. И все получилось хорошо.

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