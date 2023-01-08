Джокович выиграл 92-й титул и сравнялся с Надалем на четвертом месте в истории
Пятая ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом турнира в Аделаиде, обыграв в финале Себастьяна Корду – 6:7(8), 7:6(3), 6:4. Во втором сете серб отыграл матчбол на подаче при счете 5:6.
Джокович выиграл 92-й титул в карьере и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем. Больше трофеев в истории мужского тенниса взяли только Иван Лендл (94), Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).
Начиная с сентября, Джокович выиграл 23 матча из 24. А в Австралии он не проигрывает с 2018-го – у него уже 34 победы подряд.
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"6:7(8), 7:6(3), 6:4. Во втором сете серб отыграл матчбол на подаче при счете 5:6."
Какой счёт на тае во 2-м сете? 8-6?
А вы где?)
пхх))))
у Рафика водокачек АТР-250/500 - 34, а у Новака таких всего 27.
ВеличайNo1Ейший! :о)
Год начался 👍