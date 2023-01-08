Джокович выиграл 92-й титул и сравнялся с Надалем на четвертом месте в истории

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open ATP Иван Лендл Джимми Коннорс Себастьян Корда Adelaide International Теннис

Пятая ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом турнира в Аделаиде, обыграв в финале Себастьяна Корду – 6:7(8), 7:6(3), 6:4. Во втором сете серб отыграл матчбол на подаче при счете 5:6.

Джокович выиграл 92-й титул в карьере и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем. Больше трофеев в истории мужского тенниса взяли только Иван Лендл (94), Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

Начиная с сентября, Джокович выиграл 23 матча из 24. А в Австралии он не проигрывает с 2018-го – у него уже 34 победы подряд.

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38 комментариев

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DjokoND
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Ответ Helga Kl
Да пусть бы шли уже) ) А вы где?)
Минск )
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astatnik
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Ответ S.Graf
Напомню: у Рафика водокачек АТР-250/500 - 34, а у Новака таких всего 27. ВеличайNo1Ейший! :о)
у новака таких 33 а не 27 разница всего в один
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нелюбитель футбола
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Ответ WellDone
Объясните, что произошло во втором сете? "6:7(8), 7:6(3), 6:4. Во втором сете серб отыграл матчбол на подаче при счете 5:6." Какой счёт на тае во 2-м сете? 8-6?
Мысли пространно... Сет-бол он отыграл не на тай-брейке..
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Сергей Борухан
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Ответ WellDone
Объясните, что произошло во втором сете? "6:7(8), 7:6(3), 6:4. Во втором сете серб отыграл матчбол на подаче при счете 5:6." Какой счёт на тае во 2-м сете? 8-6?
серб отыграл матчбол на своей подаче при счете 5:6 ПО ГЕЙМАМ во 2-м сете
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WellDone
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Объясните, что произошло во втором сете?

"6:7(8), 7:6(3), 6:4. Во втором сете серб отыграл матчбол на подаче при счете 5:6."

Какой счёт на тае во 2-м сете? 8-6?
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Helga Kl
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Ответ DjokoND
Ну, вашим новогодним каникулам мы завидуем не один десяток лет )
Да пусть бы шли уже) )
А вы где?)
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DjokoND
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Ответ Helga Kl
Хм. В Краснодарском 12го)
Ну, вашим новогодним каникулам мы завидуем не один десяток лет )
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Helga Kl
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Ответ DjokoND
Да? А мои завтра уже идут )
Хм. В Краснодарском 12го)
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DjokoND
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Ответ GorackNeon
Тебе самому самому не мерзко что твой кумир шакалит помойки как Рублёв с Руудом? Из последних 4-х титулов 3 помойки убогие🤣
А тебе не мерзко, что ты мне уже ровно 10 лет не можешь отдать 300 баксов?
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igolp igolp
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Молодец!
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DjokoND
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Ответ Helga Kl
Каникулы до 12го, отойти успеют)
Да? А мои завтра уже идут )
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Macren
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Император к АО готов!
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alex savca
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Ответ GorackNeon
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Не то что медицина здесь и шаманы бессильны
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S.Graf
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Ответ Alex Morhan
Держись, тяжко тебе
попо бобо
пхх))))
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Sanan1908
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Жаль Федерер не превзошел рекорд
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encaro_one
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Ответ DjokoND
Даже не знаю, кого больше жаль, корду или рафаглоров. 😭😭 После такого стресса ещё и в школу им завтра, бедааа
Мороз, детей не пустят в школу родители, отдохнут вамосы )
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S.Graf
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Напомню:
у Рафика водокачек АТР-250/500 - 34, а у Новака таких всего 27.
ВеличайNo1Ейший! :о)
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Alex Morhan
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Ответ maalry
Корда даже на сет сподобился? Но все равно обделался, нда
Играл то против кого.
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Alex Morhan
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Ответ GorackNeon
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Держись, тяжко тебе
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Alex Morhan
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Ответ GorackNeon
Комментарий удален модератором
Скройся ты уже, ты матчи то видел на этих "помойках". Для тебя повторю у Новака БОЛЬШЕ всех больших титулов в истории тенниса
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maalry
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Корда даже на сет сподобился? Но все равно обделался, нда
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GorackNeon
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Верховенский1990
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Браво Новак!
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Ночная Фурия
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Ответ mrs Bennet
Ася, у меня тоже запасы валерьянки подошли к концу)). Но победа того стоила! Ура!
Ура-ура, Галочка!!!
Год начался 👍
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GorackNeon
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Ответ DjokoND
Даже не знаю, кого больше жаль, корду или рафаглоров. 😭😭 После такого стресса ещё и в школу им завтра, бедааа
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-13
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