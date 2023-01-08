Джокович выиграл 92-й титул и сравнялся с Надалем на четвертом месте в истории

Пятая ракетка мира стал чемпионом турнира в Аделаиде, обыграв в финале – 6:7(8), 7:6(3), 6:4. Во втором сете серб отыграл матчбол на подаче при счете 5:6.

Джокович выиграл 92-й титул в карьере и сравнялся по этому показателю с . Больше трофеев в истории мужского тенниса взяли только (94), (103) и (109).

Начиная с сентября, Джокович выиграл 23 матча из 24. А в он не проигрывает с 2018-го – у него уже 34 победы подряд.

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