Новак Джокович: «Корда – один из игроков с самой чистой ударной техникой в туре. Уверен, уже очень скоро он войдет в топ-10»

Теги Новак Джокович ATP Себастьян Корда Adelaide International Теннис

Новак Джокович поделился ожиданиями от финала в Аделаиде против Себастьяна Корды.

«Он один из игроков с самой чистой ударной техникой в туре. Он очень талантлив, все в его игре кажется безупречным. Он будто не прикладывает усилий. У него очень красивый теннис, это выражается в том, как он играет и передвигается по корту. Завтра постараюсь сделать так, чтобы его игра стала уродливой (смеется).

Но если серьезно, он один из игроков нового поколения, которые будут бороться за самые высокие позиции. Уверен, уже очень скоро он войдет в топ-10.

У него полно времени. Вокруг него хорошая команда. Кстати, ему очень помогает Радек Штепанек, который был частью моей команды несколько лет назад. Я знаю, как они работают. Я знаю, как он играет. Несмотря на то, что я никогда с ним не встречался, мы много вместе тренировались. Я знаю его игру.

Он любит играть очень быстро, бить плоско. Здешние условия ему очень подходят. Посмотрим, что будет завтра».

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4 комментария

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внук реала
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опять своих агентов засылает серп в чужие команды)
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Typizza
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Вряд ли будут шансы у Корды.
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S.Graf
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Чёйта вспомнился Берси. И прошлогодний, и 2018го.
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doty
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Да что будет завтра?
Упакуешь его с каким-нибудь счётом, да и всё...
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