Виландер об Алькарасе: «Сказал его тренеру, что он может стать самым важным игроком в истории тенниса»

Теги ATP Матс Виландер Карлос Алькарас Теннис

Матс Виландер высказался о влиянии Карлоса Алькараса на современный теннис.

«Для меня победа Алькараса на US Open была, пожалуй, самым захватывающим моментом за 20 с лишним лет работы аналитиком на телевидении или в медиа.

Я сказал, что если Алькарас продолжит побеждать – и даже повторил это [тренеру Алькараса] Ферреро лично, – он может стать самым важным игроком в истории тенниса.

Люди скажут, о чем ты? Как же Федерер, Надаль? Да, они абсолютно, невероятно важны. Но появился парень, который так силен, так быстр, в его арсенале столько разных ударов, он ходит к сетке, проигрывая 15:30. А ему 19 лет! Но он прыгает, а в конце просто улыбается и смеется.

Итак, если я чей-то родитель и посмотрю на Алькараса, то скажу: «Вау, это первая ракетка мира? И ему так весело? Дети, вы будете заниматься этим видом спорта, потому что он, кажется, меняет жизнь к лучшему».

Я не говорю, что Карлос выиграет 10-15 «Шлемов», но очень надеюсь, что он продолжит побеждать, потому что нам нужен именно такой образец для подражания, чтобы показывать, каким веселым может быть теннис и как в него нужно играть.

Очевидно, что это ничего не отнимает у Большой тройки, потому что они подняли игру на новый уровень. Но с точки зрения счастья… Алькарас создает удивительную атмосферу с людьми, которые на него смотрят, включая нас всех».

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3 комментария

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Юрий Шептухин
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Бывший наркоман опять бредит.
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Король Лев
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То, что он лучше всех со времен большой 3-ки это факт. Выиграет ли он 20+ ТБШ далеко не факт.
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Lola Lola
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глазанули парня) захвалили
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