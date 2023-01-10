Виландер об Алькарасе: «Сказал его тренеру, что он может стать самым важным игроком в истории тенниса»

Матс Виландер высказался о влиянии Карлоса Алькараса на современный теннис.

«Для меня победа Алькараса на US Open была, пожалуй, самым захватывающим моментом за 20 с лишним лет работы аналитиком на телевидении или в медиа.

Я сказал, что если Алькарас продолжит побеждать – и даже повторил это [тренеру Алькараса] Ферреро лично, – он может стать самым важным игроком в истории тенниса.

Люди скажут, о чем ты? Как же Федерер, Надаль? Да, они абсолютно, невероятно важны. Но появился парень, который так силен, так быстр, в его арсенале столько разных ударов, он ходит к сетке, проигрывая 15:30. А ему 19 лет! Но он прыгает, а в конце просто улыбается и смеется.

Итак, если я чей-то родитель и посмотрю на Алькараса, то скажу: «Вау, это первая ракетка мира? И ему так весело? Дети, вы будете заниматься этим видом спорта, потому что он, кажется, меняет жизнь к лучшему».

Я не говорю, что Карлос выиграет 10-15 «Шлемов», но очень надеюсь, что он продолжит побеждать, потому что нам нужен именно такой образец для подражания, чтобы показывать, каким веселым может быть теннис и как в него нужно играть.

Очевидно, что это ничего не отнимает у Большой тройки, потому что они подняли игру на новый уровень. Но с точки зрения счастья… Алькарас создает удивительную атмосферу с людьми, которые на него смотрят, включая нас всех».

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