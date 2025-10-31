Рублев о поражении от Шелтона: «Он очень классно отыграл по сравнению с последним месяцем»

Андрей Рублев высказался о поражении от Бена Шелтона на «Мастерсе» в Париже.

В третьем круге он уступил американцу 6:7(6), 3:6.

– В целом играл неплохо. Было много хороших моментов на задней линии, была инициатива. Немножко не сложилось на 3:3 0:30, когда у меня была вторая подача, но это часть игры. В другой раз наоборот сложится.

Он сегодня очень классно отыграл по сравнению с последним месяцем. Особо ничего не дарил, где надо – попал с первой подачи, где не надо – забил, как на том же сетболе. Очень мало ошибался, сыграл на классном уровне. Наверное, больше всего решил первый сет.

– Несмотря на усталость, ты выиграл здесь два матча. С какими чувствами и выводами уезжаешь из Парижа?

– Никаких выводов. Два хороших матча выиграл с хорошим уровнем игры за последний месяц. И сегодня был хороший уровень, поэтому никак не оцениваю. Завершился – и завершился сезон, дальше будем работать и впахивать. Посмотрим, что будет.

Не было никаких взлетов и падений (смеется) . Много уроков, которые, дай бог, понял. Посмотрим, что будет дальше.

В плане эмоций от тенниса, наверное, не лучший сезон, но в целом я стал более спокойным. Многие ситуации научили немного лучше понимать спокойствие.

– Когда мы снова увидим тебя на корте? Можешь сказать, как будет выглядеть твое межсезонье?

– Честно, не знаю, когда именно начну тренировки. На корт выйду уже в конце года, будут выставочные турниры, – сказал Рублев в интервью каналу «Больше!».