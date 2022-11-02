Виландер о слабостях Алькараса: «Мы влюбились в матчи Карлоса, потому что он не очень хорошо подает»
Экс-первая ракетка мира Матс Виландер рассказал, в чем видит слабости первой ракетки мира Карлоса Алькараса.
«Его слабое место – это подача. Когда он играет с кем-то вроде Феликса Оже-Альяссима, который подает мощные и точные бомбы, возникают проблемы.
Я вообще считаю, что мы влюбились в матчи Карлоса, потому что он не очень хорошо подает. Поэтому за каждое очко идет розыгрыш, и людям нравится, что все решается не в один удар, а в 5-10-15. И Алькарас носится по всему корту.
Но я думаю, что он еще прибавит. И если посмотреть на Энди Маррея, Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, становится понятно, что не нужна мощнейшая подача, чтобы быть конкурентоспособным в пятисетовом формате.
А вот на быстрых крытых кортах в трехсетовом формате могут быть проблемы».
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