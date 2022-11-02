Виландер о слабостях Алькараса: «Мы влюбились в матчи Карлоса, потому что он не очень хорошо подает»

Экс-первая ракетка мира рассказал, в чем видит слабости первой ракетки мира .

«Его слабое место – это подача. Когда он играет с кем-то вроде , который подает мощные и точные бомбы, возникают проблемы.

Я вообще считаю, что мы влюбились в матчи Карлоса, потому что он не очень хорошо подает. Поэтому за каждое очко идет розыгрыш, и людям нравится, что все решается не в один удар, а в 5-10-15. И Алькарас носится по всему корту.

Но я думаю, что он еще прибавит. И если посмотреть на , , , становится понятно, что не нужна мощнейшая подача, чтобы быть конкурентоспособным в пятисетовом формате.

А вот на быстрых крытых кортах в трехсетовом формате могут быть проблемы».

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