Виландер о взлете Алькараса на первое место рейтинга: «Никогда не сравнивайте его с Рафой, Роджером и Новаком: я никогда не видел ничего подобного»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» оценил перспективы .

«Алькарасу будет очень трудно переварить 2022-й. Но я считаю, что точно знает, что им нужно делать.

Карлоса ждет проверка. «Я правда №1?». Это был невероятный год. Но есть , Джокович, .

Это вопрос ожиданий от него как от 19-летнего №1. Поэтому для того, чтобы справиться с сомнениями, ему нужно упорно работать физически и психологически и разобраться, как играть, когда он не в идеальном состоянии.

Когда Рафа играет не очень хорошо, на мой взгляд, он всегда прибегает к максимально простым решениям. Новак тоже. А когда они играют хорошо, то выносят тебя с корта мощным форхендом.

Но когда не удается, они играют в стиле «Окей, ребята, это будет энергозатратный, психологический, эмоциональный, завязанный на тактике теннис. Я ненавижу проигрывать, вот и все».

Карлосу будет непросто. Сможет ли он так же весело играть следующие нескольких лет? Побеждать он будет или проигрывать, это станет самым сложным испытанием, и именно этого я жду больше всего.

Не нужно считать его величайшим игроком, но одно можно сказать наверняка: безумно весело наблюдать за его игрой, когда он настолько хорош и при этом смеется.

Он вдохновляет как никто из теннисистов благодаря тому, чего добился в 2022 году, и, прежде всего, благодаря тому, как он этого добился.

Никогда не сравнивайте его с Рафой, Роджером и Новаком: то, как ему это удалось, – я никогда не видел ничего подобного».

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