Виландер о взлете Алькараса на первое место рейтинга: «Никогда не сравнивайте его с Рафой, Роджером и Новаком: я никогда не видел ничего подобного»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Хуан Карлос Ферреро ATP Матс Виландер Даниил Медведев Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Семикратный чемпион «Больших шлемов» Матс Виландер оценил перспективы Карлоса Алькараса.

«Алькарасу будет очень трудно переварить 2022-й. Но я считаю, что Хуан Карлос Ферреро точно знает, что им нужно делать.

Карлоса ждет проверка. «Я правда №1?». Это был невероятный год. Но есть Хольгер Руне, Джокович, Даниил Медведев.

Это вопрос ожиданий от него как от 19-летнего №1. Поэтому для того, чтобы справиться с сомнениями, ему нужно упорно работать физически и психологически и разобраться, как играть, когда он не в идеальном состоянии.

Когда Рафа играет не очень хорошо, на мой взгляд, он всегда прибегает к максимально простым решениям. Новак тоже. А когда они играют хорошо, то выносят тебя с корта мощным форхендом.

Но когда не удается, они играют в стиле «Окей, ребята, это будет энергозатратный, психологический, эмоциональный, завязанный на тактике теннис. Я ненавижу проигрывать, вот и все».

Карлосу будет непросто. Сможет ли он так же весело играть следующие нескольких лет? Побеждать он будет или проигрывать, это станет самым сложным испытанием, и именно этого я жду больше всего.

Не нужно считать его величайшим игроком, но одно можно сказать наверняка: безумно весело наблюдать за его игрой, когда он настолько хорош и при этом смеется.

Он вдохновляет как никто из теннисистов благодаря тому, чего добился в 2022 году, и, прежде всего, благодаря тому, как он этого добился.

Никогда не сравнивайте его с Рафой, Роджером и Новаком: то, как ему это удалось, – я никогда не видел ничего подобного».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные