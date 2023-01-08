Соболенко выиграла первый титул за полтора года

Теги WTA Арина Соболенко Adelaide International Теннис

Пятая ракетка мира Арина Соболенко обыграла 18-летнюю Линду Носкову в финале турнира в Аделаиде – 6:3, 7:6(4).

Белоруска выиграла 11-й титул в карьере и первый – с мая-2021, когда она победила в Мадриде. Соболенко прервала серию из трех подряд проигранных финалов.

В Аделаиде она выиграла 10-й титул на харде.

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14 комментариев

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Aryna Lapko
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Ответ Truthishere
А Швентек, которая уже три турнира подряд ничего кроме разгромов не получает, конечно же талантище. Ладно еще Арине влетела, на турнире где Арина топ три разом смела. Но разгромно влетать Рыбакиной и Пегуле только талантища могут. А так, я всегда говорю надо смотреть не на рейтинг и не на имя теннисисток, а на то как она играет в каждом конкретном матче на каждом конкретном турнире. Если Носкова играет на топ-20, а во многом и на топ-10 и проводит очень хорошую неделю, то обыграть ее почетно. И лучше в финале 500К обыграть Носкову, чем на командном турнире в ПФ влететь Пегуле.
Не слушай никого) Ариша - молодец! Саму Носкову обыграть - это вам не хухры-мухры) теперь и на Подорошку можно замахнуться)
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Aryna Lapko
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Ответ Truthishere
Куда задонатить? Я сегодня гуляю.
Ты никак разбогател? Видать мешок картохи выгодно толкнул))
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Truthishere
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Ответ Максим Занкевич
Следуя вашей логике Кудерметова еще больше посредственность.
А Швентек, которая уже три турнира подряд ничего кроме разгромов не получает, конечно же талантище. Ладно еще Арине влетела, на турнире где Арина топ три разом смела. Но разгромно влетать Рыбакиной и Пегуле только талантища могут. А так, я всегда говорю надо смотреть не на рейтинг и не на имя теннисисток, а на то как она играет в каждом конкретном матче на каждом конкретном турнире. Если Носкова играет на топ-20, а во многом и на топ-10 и проводит очень хорошую неделю, то обыграть ее почетно. И лучше в финале 500К обыграть Носкову, чем на командном турнире в ПФ влететь Пегуле.
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Gertrud
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Ответ Максим Занкевич
Комментарий удален модератором
Зачем нам Киев?))))) Там Кличко и локаут, нам нужны регионы, где любят Русских, Одессу пасите🤣
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Максим Занкевич
Ответ Jefri AG
Пятисотником больше-меньше, погоды это не делает. На АО опять сядет в лужу, к гадалке не ходи.
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Максим Занкевич
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Ответ nepala mama
для теннисистки топ10 один небольшой турнир за полтора года - так себе достижение впрочем, всегда было ясно что Соболенко посредственная
Следуя вашей логике Кудерметова еще больше посредственность.
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Truthishere
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Ответ faaakkkeee
Скидываемся всем спорцем на огнетушитель Салесову.
Куда задонатить? Я сегодня гуляю.
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nepala mama
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для теннисистки топ10 один небольшой турнир за полтора года - так себе достижение

впрочем, всегда было ясно что Соболенко посредственная
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faaakkkeee
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Скидываемся всем спорцем на огнетушитель Салесову.
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Jefri AG
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Пятисотником больше-меньше, погоды это не делает. На АО опять сядет в лужу, к гадалке не ходи.
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Drob003
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Белорусское полено
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blahblah2
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В хорошей форме Арина!
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S.Graf
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Молодец Ариша! Отличное начало сезона :)
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LEX757
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С Почином Арина.
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Truthishere
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The best is the best. But the best is yet to come.
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