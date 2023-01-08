Соболенко выиграла первый титул за полтора года

Пятая ракетка мира обыграла 18-летнюю в финале турнира в Аделаиде – 6:3, 7:6(4).

Белоруска выиграла 11-й титул в карьере и первый – с мая-2021, когда она победила в Мадриде. Соболенко прервала серию из трех подряд проигранных финалов.

В Аделаиде она выиграла 10-й титул на харде.

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