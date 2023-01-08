Алькарас – 18-й игрок, пропускающий первый ТБШ после дебютного титула такого уровня

Первая ракетка мира пропустит из-за травмы.

В Мельбурне он должен был провести первый «Большой шлем» после , где он выиграл первый титул такого уровня.

В Открытую эру было 54 игрока, взявших ТБШ. Алькарас стал 18-м, который пропускает следующий «Шлем» после дебютной победы.

При этом только 9 игроков вышли в четвертьфинал на следующем «Шлеме» после титула. Только четверо вышли в полуфинал, и только и дошли до финала.

Титул на первом же ТБШ после дебютной победы такого уровня не брал никто.

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