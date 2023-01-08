Алькарас – 18-й игрок, пропускающий первый ТБШ после дебютного титула такого уровня
Первая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит Australian Open из-за травмы.
В Мельбурне он должен был провести первый «Большой шлем» после US Open, где он выиграл первый титул такого уровня.
В Открытую эру было 54 игрока, взявших ТБШ. Алькарас стал 18-м, который пропускает следующий «Шлем» после дебютной победы.
При этом только 9 игроков вышли в четвертьфинал на следующем «Шлеме» после титула. Только четверо вышли в полуфинал, и только Энди Маррей и Даниил Медведев дошли до финала.
Титул на первом же ТБШ после дебютной победы такого уровня не брал никто.
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