Алькарас – 18-й игрок, пропускающий первый ТБШ после дебютного титула такого уровня

Теги Энди Маррей Australian Open US Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит Australian Open из-за травмы.

В Мельбурне он должен был провести первый «Большой шлем» после US Open, где он выиграл первый титул такого уровня.

В Открытую эру было 54 игрока, взявших ТБШ. Алькарас стал 18-м, который пропускает следующий «Шлем» после дебютной победы.

При этом только 9 игроков вышли в четвертьфинал на следующем «Шлеме» после титула. Только четверо вышли в полуфинал, и только Энди Маррей и Даниил Медведев дошли до финала.

Титул на первом же ТБШ после дебютной победы такого уровня не брал никто.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий