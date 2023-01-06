Джокович о полуфинале в Аделаиде против Медведева: «Один-два из наших 12 матчей складывались в одну сторону. Большинство были очень упорными»

Теги Новак Джокович ATP Даниил Медведев Adelaide International Теннис

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович поделился мнением о Данииле Медведеве. Завтра они поборются за выход в финал турнира в Аделаиде.

«Разумеется, у нас взаимное уважение. Я понимаю, насколько он хороший теннисист. Он сложившийся топ-игрок, последние четыре-пять лет был одним из лучших теннисистов в мире, бывший №1, чемпион «Большого шлема». Он психологически устойчив в решающие моменты, мощно подает, у него очень цельная игра. Конечно, он продолжает прогрессировать.

Не помню, может, один-два из наших 12 матчей складывались в одну сторону. Большинство получились были очень упорными. Этого я жду и завтра, потому что вечером условия немного отличаются, они помедленнее. Так что, думаю, будет довольно много розыгрышей, и я должен быть к этому готов.

Я знаю, что требуется, чтобы его обыграть. Конечно, победить может любой. Думаю, мы оба хорошо играем. На этой неделе я видел несколько его матчей. Он очень здорово бьет по мячу. Стабилен, как и всегда.

Он редко дарит соперникам легкие очки. Он мощно подает, поэтому быстро заканчивает геймы на своей подаче, но потом заставляет тебя работать на твоей. Он точно один из самых сложных соперников».

Боязно говорить, но Медведев очень хорош на первом турнире сезона. А вот у Хачанова уже 22 (!) поражения от топ-10 подряд

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3 комментария

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Жечка Дырова
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Ответ Великий Алонсо
8:4 по личкам ведёт Джокович и все это уже будучи 32+ летним теннисистом, ветераном тенниса, позорище Даня...
На кухню быстро
+6
-3
+3
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doty
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Ответ Великий Алонсо
8:4 по личкам ведёт Джокович и все это уже будучи 32+ летним теннисистом, ветераном тенниса, позорище Даня...
А остальные теннисисты, прям все поголовно обыгрывают Новака, особенно на ТБШ...

Остальные, конечно, вне рамках позора...
+12
-4
+8
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Великий Алонсо
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8:4 по личкам ведёт Джокович и все это уже будучи 32+ летним теннисистом, ветераном тенниса, позорище Даня...
+3
-11
-8
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