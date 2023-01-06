Бывшая №1 в паре Мирза завершит карьеру на турнире в Дубае

Бывшая первая ракетка мира в паре завершит карьеру на февральском турнире в Дубае.

«Я собиралась уйти сразу после итогового, потому что мы должны были туда отобраться, но я порвала сухожилие в локте прямо перед US Open, поэтому мне пришлось сняться со всех турниров.

Если честно, я такой человек, что мне нравится делать все на своих условиях. Поэтому я не хочу уходит из-за травмы. Так что я тренировалась.

Я планирую попрощаться на турнире в Дубае».

Также Мирза объяснила, почему уходит из тенниса именно сейчас.

«Мне 36 лет, и, если честно, мое тело изношено, это главная причина. И у меня больше нет душевных сил так на себя давить. Я перешла в профессионалы в 2003 году. Приоритеты меняются, и теперь для меня в приоритете не доводить свое тело до предела каждый день».

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