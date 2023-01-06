Бывшая №1 в паре Мирза завершит карьеру на турнире в Дубае

Теги Саня Мирза WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Теннис

Бывшая первая ракетка мира в паре Саня Мирза завершит карьеру на февральском турнире в Дубае.

«Я собиралась уйти сразу после итогового, потому что мы должны были туда отобраться, но я порвала сухожилие в локте прямо перед US Open, поэтому мне пришлось сняться со всех турниров.

Если честно, я такой человек, что мне нравится делать все на своих условиях. Поэтому я не хочу уходит из-за травмы. Так что я тренировалась.

Я планирую попрощаться на турнире в Дубае».

Также Мирза объяснила, почему уходит из тенниса именно сейчас.

«Мне 36 лет, и, если честно, мое тело изношено, это главная причина. И у меня больше нет душевных сил так на себя давить. Я перешла в профессионалы в 2003 году. Приоритеты меняются, и теперь для меня в приоритете не доводить свое тело до предела каждый день».

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3 комментария

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Йенс Мустерманн
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У неё с мужем резиденция в Дубае, так что в целом понятно, почему там завершает карьеру.
https://www.siasat.com/inside-sania-mirzas-lavish-home-in-palm-jumeirah-dubai-2235812/
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Mish
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Может АО на прощание выиграть хоть в миксте
отличная теннисистка
+3
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bgpa8q4q7k
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Хорошая карьера
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