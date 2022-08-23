Бывшая №1 в паре Мирза снялась с US Open, который должен был стать последним ТБШ в ее карьере

Бывшая первая ракетка мира в паре Саня Мирза пропустит US Open, который должен был стать последним «Большим шлемом» в ее карьере.
«У меня не очень хорошие новости.
Я повредила предплечье/локоть в Канаде две недели назад и не понимала, насколько серьезно, пока вчера не получила снимки. К сожалению, у меня действительно небольшой надрыв сухожилия.
Я выпаду на несколько недель, поэтому снялась с US Open.
Это не идеально, не вовремя и повлияет на мои планы, касающиеся завершения карьеры, но я буду держать вас в курсе», – написала чемпионка трех «Больших шлемов» в паре и трех в миксте.