Муратоглу об участии Джоковича в Australian Open: «У него накопился большой эмоциональный багаж. Надеюсь, он не расклеится, как на US Open-2021»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Патрик Муратоглу Теннис

Патрик Муратоглу высказался о возвращении Новака Джоковича в Австралию после прошлогодней депортации.

«Новаку точно будет тяжело в Австралии. У него накопился большой эмоциональный багаж. Он столько всего пережил в эмоциональном плане. Никто не застрахован.

Будет трудно. Надеюсь, он не расклеится, как на US Open-2021, потому что его слишком захлестнуло. Но, наверное, за последнее время он много отдыхал.

Предсезонка, межсезонье без соревновательного стресса. Поэтому он эмоционально отдохнул, что очень хорошо. И потом, он начнет не сразу с Australian Open, так что у него будет время привыкнуть к атмосфере.

Я надеюсь, что австралийцы окажут ему хороший прием, потому что, на мой взгляд, все, что о нем говорили, так незаслуженно. Мне бы хотелось, чтобы они уважали чемпионов.

Когда приходишь на стадион и видишь игру Джоковича, меньшее, что ты можешь сделать, – это уважать этих великих чемпионов, независимо от того, нравятся они тебе или нет, согласен ты с ними или нет. Я думаю, это минимум».

«Они держат Новака в плену». Джокович прорвался в Австралию – вспоминаем цирк его депортации и ночи в аэропорту

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
внук реала
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тест на адекватного человека:
- Вы болеете за Навака Джоковича?
- Нет
- Поздравляю, вы нормальный!
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LSV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Будем болеть за Новака! Даешь 22 шлем!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий