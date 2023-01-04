Муратоглу об участии Джоковича в Australian Open: «У него накопился большой эмоциональный багаж. Надеюсь, он не расклеится, как на US Open-2021»

Патрик Муратоглу высказался о возвращении в Австралию после прошлогодней депортации.

«Новаку точно будет тяжело в Австралии. У него накопился большой эмоциональный багаж. Он столько всего пережил в эмоциональном плане. Никто не застрахован.

Будет трудно. Надеюсь, он не расклеится, как на US Open-2021, потому что его слишком захлестнуло. Но, наверное, за последнее время он много отдыхал.

Предсезонка, межсезонье без соревновательного стресса. Поэтому он эмоционально отдохнул, что очень хорошо. И потом, он начнет не сразу с , так что у него будет время привыкнуть к атмосфере.

Я надеюсь, что австралийцы окажут ему хороший прием, потому что, на мой взгляд, все, что о нем говорили, так незаслуженно. Мне бы хотелось, чтобы они уважали чемпионов.

Когда приходишь на стадион и видишь игру Джоковича, меньшее, что ты можешь сделать, – это уважать этих великих чемпионов, независимо от того, нравятся они тебе или нет, согласен ты с ними или нет. Я думаю, это минимум».

«Они держат Новака в плену». Джокович прорвался в Австралию – вспоминаем цирк его депортации и ночи в аэропорту

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