Джокович выиграл первый матч в Австралии после депортации

Пятая ракетка мира в первом круге турнира в Аделаиде обыграл Констана Лестьенна – 6:3, 6:2.

Для серба это был первый одиночный матч в Австралии после того, как его депортировали из страны в прошлом году. После него он обратился к трибунам: «Спасибо, что оказали мне прием, о котором я мог только мечтать».

Во втором круге Джокович сыграет с еще одним французом – .

При этом в целом серб выиграл в Австралии 30-й матч подряд. Последний раз он проигрывал на территории этой страны в 2018-м – в четвертом круге .

А вообще, начиная с 2011-го, баланс Джоковича в Австралии составляет 73:3.

«Они держат Новака в плену». Джокович прорвался в Австралию – вспоминаем цирк его депортации и ночи в аэропорту

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