Музетти выполнил удар из-за спины и выиграл очко в матче United Cup

Теги ATP Лоренцо Музетти United Cup Теннис

23-я ракетка мира Лоренцо Музетти в рамках United Cup обыграл норвежца Виктора Дурасовича – 7:6(7), 6:3. В первой партии итальянец отыграл шесть сетболов.

Во втором сете Музетти выиграл очко, по ходу которого выполнил удар из-за спины.

«Такие удары я не тренирую. Конечно, для такого нужна удача, нужен инстинкт, рефлексы. Это было классно. Я люблю выигрывать такие очки», – прокомментировал удар Музетти.

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1 комментарий

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(Алекс Кросс
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это была МАГИЯ от Избранного Лоренцо Музетти )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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