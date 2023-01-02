Музетти выполнил удар из-за спины и выиграл очко в матче United Cup

23-я ракетка мира в рамках United Cup обыграл норвежца Виктора Дурасовича – 7:6(7), 6:3. В первой партии итальянец отыграл шесть сетболов.

Во втором сете Музетти выиграл очко, по ходу которого выполнил удар из-за спины.

«Такие удары я не тренирую. Конечно, для такого нужна удача, нужен инстинкт, рефлексы. Это было классно. Я люблю выигрывать такие очки», – прокомментировал удар Музетти.

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