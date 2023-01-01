Андрееску о целях на сезон: «Было бы классно выиграть еще один «Большой шлем». И снова попасть в топ-10 – это мой уровень»

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску рассказала о целях на сезон-2023.

«Было бы классно выиграть еще один «Большой шлем», еще один тысячник, обойтись без проблем со здоровьем, отыграть весь сезон. Потому что у меня, по-моему, еще не было сезона, когда я бы провела все турниры, которые хотела. Сейчас это самое важное.

И еще хочу снова попасть в топ-10, потому что я уверена, что это мой уровень.

На тренировках я чувствую себя просто шикарно, но потом начинаются матчи – и ощущения иногда меняются. Надеюсь, начало сезона покажет мне, соответствую ли я этому уровню. Но настрой у меня такой, что соответствую. Надеюсь, физический компонент и тактический тоже не подкачают».

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