Андрееску отыгралась с 0:6, 2:5 у Мугурусы в первом матче сезона

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску в первом круге в Аделаиде обыграла экс-первую ракетку мира – 0:6, 7:6(3), 6:1. По ходу матча, который был первым в сезоне-2023 на индивидуальных турнирах WTA, канадка уступала 0:6, 2:5, а потом еще 0:30 в гейме, когда испанка подавала на матч при счете 5:3.

«Во втором сете мне пришлось серьезно изменить план на игру. Я сказала себе атаковать при любом раскладе. Я стала лучше принимать, лучше подавать.

Так рада, что сумела отыграться. Понятия не имею, как мне это удалось», – прокомментировала победу канадка.

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