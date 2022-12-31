Жабер о критике ЧМ в Катаре: «Она была несправедливой. В каждой стране можно найти какие-то проблемы»

Первая ракетка Туниса Онс Жабер поделилась мнением о чемпионате мира по футболу в Катаре.

– Вы не против, если я задам политический вопрос? Речь о чемпионате мира по футболу, и я знаю, что вы футбольная болельщица. В западной прессе на протяжении нескольких недель перед турниром постоянно критиковали Катар, принимавший чемпионат, притеснения, неуважение прав женщин и так далее...

– Прав женщин? В основном, прав человека.

– Ну, прав человека и прав женщин в том смысле, что в Катаре они в какой-то степени могут считаться людьми второго сорта. Но мы не слышали мнения ведущих арабских спортсменок. Мне интересно, считаете ли вы, что вся эта критика Катара была несправедливой или западной...

– Если честно, я считаю, что она была несправедливой. В каждой стране можно найти какие-то проблемы, и почему-то Катар сейчас проводит чемпионат мира, и все его критикуют.

Если ты едешь в какую-то страну, нужно уважать их культуру. Для меня все было просто: ты едешь туда, соблюдаешь правила и так далее. Мне кажется, это был самый чистый чемпионат мира в истории. Не было воровства, преступлений, ничего такого.

Для меня нет более классного чемпионата мира, потому что можно посмотреть четыре матча за день, что невозможно на других чемпионатах. Люди относились к нам с большим уважением. Не только на чемпионате мира – мы каждый год играем в Катаре, в Дубае, и там такая замечательная организация.

Просто пришло время дать возможность блеснуть другим странам, и я считаю, что Катар отлично организовал чемпионат мира.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе