Тарпищев об открытии сезона: «Кудерметова. Она единственная после долгих лет из россиян, кто находился в мировой десятке и в одиночке, и в паре»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев назвал открытие года в российском теннисе.

«Кудерметова. Она единственная после долгих лет из россиян, кто находился в мировой десятке и в одиночке, и в паре. Последний раз это был Кафельников», – цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, по ходу года россиянка дебютировала в топ-10 и закончила сезон на девятой строчке. Кроме того, в паре она стала второй ракеткой мира и выиграла итоговый турнир.

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