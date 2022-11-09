Кудерметова о прогрессе в сезоне-2022: «Больше всего прибавила в психологии. Начала верить в себя»

Теги WTA Вероника Кудерметова Теннис

Вероника Кудерметова прокомментировала сезон-2022. По ходу года она дебютировала в топ-10 и закончила сезон на девятой строчке. Кроме того, в паре она стала второй ракеткой мира и выиграла итоговый турнир.

«Я так горжусь проделанной работой. По-моему, я очень стабильно провела весь сезон. Больше всего прибавила в психологии. Начала верить в себя.

Что бы ни происходило, я каждый день прибавляла. Сохраняла положительный настрой».

А о целях на следующий сезон Кудерметова сказала: «Постараюсь каждый день становиться лучше».

Вероника Кудерметова внезапно взлетела в топ-10. У нее ни одного титула, зато в игре – сверхагрессия

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