Кудерметова о дебюте в топ-10: «Это то, что должно было случиться рано или поздно. Я постепенно, медленно шла и дошла»

Вероника Кудерметова ответила, изменилась ли ее роль в туре после дебюта в топ-10. Россиянка завершила сезон на девятой позиции в рейтинге WTA.

«Не знаю, но лично внутри я чувствую, что одна из задач, которую я ставила, выполнена. Это некий бальзам на душу, что вот у меня наконец-то получилось пробиться в топ-10. Это результат, к которому я стремилась. Не могу сказать, что что-то поменялось, люди ко мне относятся так же, я веду себя так же. Нет никакой возвышенности, просто ты чувствуешь себя чуть-чуть увереннее, за спиной у тебя как будто багаж [уверенности]. Ты уже прошел такой путь, у тебя уже такой опыт, ты в топ-10 и понимаешь, что там за этим топ-10.

Это то, что должно было случиться рано или поздно. У меня не было перепадов, я постепенно, медленно шла и дошла. На мой взгляд, это само собой разумеющееся, так и должно было произойти», – сказала Кудерметова в интервью каналу «Теннисный рай».

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