Кириос о том, что будет героем первой серии теннисного сериала Netflix: «Ахахах, все медиа и журналисты говорят, как плохо я влияю на спорт, не уважаю правила игры»

Теги ATP Ник Кириос соцсети Netflix Теннис

Ник Кириос сообщил, что будет героем первой серии теннисного сериала Netflix.

«Ахахах, все медиа и журналисты говорят, как плохо я влияю на спорт, не уважаю правила игры и вообще что я злодей, а я тем временем буду в первой серии на Netflix. Я делаю это, чтобы увеличить нашу фанбазу и чтобы теннис снова высоко котировался 🤭.

А это в конечном итоге принесет больше денег всем тем, кто связан с теннисом, так что это все сейчас выглядит абсолютно нелепо 🤭🤣. Ваши извинения должны быть такими же громкими, как и высказанное вами неуважение».

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