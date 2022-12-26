Ник Кириос: «В 2022-м я стал своего рода иконой нашего спорта и, конечно, показывал стабильные результаты. Можно сказать, что это был год моего прорыва»
Финалист «Уимблдона» Ник Кириос подвел итоги сезона. Австралиец завершил год на 22-й позиции в рейтинге ATP.
«Честно говоря, меня не волнует, изменилось ли мнение обо мне в этом году. В любом случае, я знаю, что остался верен себе – я играю в теннис так, как хочу.
Что бы кто ни говорил, стадионы на моих матчах всегда заполнены. Многих людей притягивает мой тип тенниса. В 2022-м я стал своего рода иконой нашего спорта и, конечно, показывал стабильные результаты. Думаю, можно сказать, что это был год моего прорыва.
Нет гарантий, что я выиграю Australian Open. Но я хорошо тренируюсь, получаю удовольствие и психологически чувствую себя прекрасно. Это самое главное. Неважно, выиграю я турнир или проиграю в первом круге, я останусь тем же человеком. Я живу день за днем и вообще не думаю о будущем».
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