Ник Кириос: «Надеюсь, я смогу выиграть «Большой шлем», после этого можно будет заканчивать карьеру»

Финалист «Уимблдона» Ник Кириос рассказал, чего ждет от себя после успешного сезона-2022.

«Хотел бы я снова провести такой сезон? Честно говоря, не знаю. В этом сезоне потребовалось много работы, упорной работы, дисциплины.

Кажется, что чем лучше ты выступаешь, тем большего от тебя ждут, и из-за этого растет напряжение. Но мне было весело в этом сезоне. Я с гордостью могу сказать, что дошел до финала «Шлема» и начал оправдывать ожидания. Я получал удовольствие и чувствовал себя лучше – как на корте, так и за его пределами.

Надеюсь, я смогу выиграть «Большой шлем», после этого можно будет заканчивать карьеру».

Кириос считает себя спасителем тенниса, но его популизм уже надоел. Он бьет рекорды по штрафам, но зрители хотят не этого

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