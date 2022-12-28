Кириос снялся с United Cup

Первая ракетка Австралии Ник Кириос пропустит командный турнир United Cup, который стартует завтра. Причиной стала неназванная травма.

При этом сообщалось, что австралиец испытывал проблемы с голеностопом во время выставочного турнира в Дубае на прошлой неделе.

Теперь первым номером сборной Австралии станет , а вторым – Джейсон Кублер.

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