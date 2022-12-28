Кириос снялся с United Cup

Теги ATP Ник Кириос Алекс де Минаур United Cup Теннис

Первая ракетка Австралии Ник Кириос пропустит командный турнир United Cup, который стартует завтра. Причиной стала неназванная травма.

При этом сообщалось, что австралиец испытывал проблемы с голеностопом во время выставочного турнира в Дубае на прошлой неделе.

Теперь первым номером сборной Австралии станет Алекс де Минаур, а вторым – Джейсон Кублер.

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