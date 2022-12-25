Фриц о том, что его критикуют за поражение от травмированного Надаля на «Уимблдоне»: «Люди не знают теннис так, как мы знаем теннис»

Теги Рафаэль Надаль Уимблдон ATP Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц прокомментировал то, что на «Уимблдоне» проиграл травмированному Рафаэлю Надалю.

«Люди не знают теннис так, как мы знаем теннис. Они думали, что Рафа все время режет с бэкхенда, потому что у него болит мышца живота.

Но Рафа во всех матчах против меня постоянно режет с бэкхенда. Это его стратегия, это умно. Он не хочет бить обычный бэкхенд, чтобы мне было не с чем работать.

Я видел миллион мнений: «Ой, он не мог слева пробить, а ты ему проиграл». Нет, он всегда так со мной играет.

Там единственной разницей была подача, но из-за этого мне стало только тяжелее».

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3 комментария

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Squadala
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Очередная переоценённая деревяшка вещает, какая она непереоценённая недеревяшка. Не счесть игроков в истории, заслуживающих большего уважения, чем ваше неловкое племя, хотя тебе-то что - нынче и на поражениях почивают круче, чем раньше на победах, что деньгами, что славой.
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doty
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Тейлор, да ты то ладно, вот лучше спросить у Надаля, как он на АО2021, в 1/4 финала выигрывая 2:0 по сетам у Циципаса, - умудрился проиграть ему 2:3 🤷🤷🤷🤦🤦🤦
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maalry
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Крутой был матч по уровню напряжения
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