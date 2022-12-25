Фриц о том, что его критикуют за поражение от травмированного Надаля на «Уимблдоне»: «Люди не знают теннис так, как мы знаем теннис»
Тэйлор Фриц прокомментировал то, что на «Уимблдоне» проиграл травмированному Рафаэлю Надалю.
«Люди не знают теннис так, как мы знаем теннис. Они думали, что Рафа все время режет с бэкхенда, потому что у него болит мышца живота.
Но Рафа во всех матчах против меня постоянно режет с бэкхенда. Это его стратегия, это умно. Он не хочет бить обычный бэкхенд, чтобы мне было не с чем работать.
Я видел миллион мнений: «Ой, он не мог слева пробить, а ты ему проиграл». Нет, он всегда так со мной играет.
Там единственной разницей была подача, но из-за этого мне стало только тяжелее».
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