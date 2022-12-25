Фриц о том, что его критикуют за поражение от травмированного Надаля на «Уимблдоне»: «Люди не знают теннис так, как мы знаем теннис»

прокомментировал то, что на « » проиграл травмированному Рафаэлю Надалю.

«Люди не знают теннис так, как мы знаем теннис. Они думали, что Рафа все время режет с бэкхенда, потому что у него болит мышца живота.

Но Рафа во всех матчах против меня постоянно режет с бэкхенда. Это его стратегия, это умно. Он не хочет бить обычный бэкхенд, чтобы мне было не с чем работать.

Я видел миллион мнений: «Ой, он не мог слева пробить, а ты ему проиграл». Нет, он всегда так со мной играет.

Там единственной разницей была подача, но из-за этого мне стало только тяжелее».

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