Тэйлор Фриц: «Не думаю, что Надаль выдумал травму. Скорость его подачи снизилась»

Тэйлор Фриц прокомментировал травму Рафаэля Надаля, которая мешала ему в четвертьфинале «Уимблдона». Испанец брал медперерыв из-за проблем с мышцами живота.

«Думаю, сначала Рафа не понимал, насколько это скажется на его игре. Поэтому какое-то время его движение не было таким взрывным. Я не знаю, принимал ли он обезболивающие. Но он сразу понял, что не сможет подавать как обычно и сделал ставку на игру на задней линии.

Не думаю, что он выдумал травму или что-то в этом роде. Скорость его подачи снизилась. Он бы не стал это делать без причины.

В третьем, четвертом и пятом сетах у него проходили невероятные оборонительные удары. Думаю, он испытывал серьезный дискомфорт».

Надаль – это сумасшествие! Чуть не снялся из-за травмы живота, не мог нормально подавать, но затащил триллер 7:6 в пятом

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