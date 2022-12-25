Павлюченкова, Рыбакина, Зверев, Тим выиграли $272 тысячи за выставочный турнир в Дубае
Анастасия Павлюченкова, Елена Рыбакина, Александр Зверев и Доминик Тим стали победителями командного выставочного турнира в Дубае.
После победы им вручили чек на миллион дирхамов – примерно 272 тысячи долларов.
При этом суммы, которые они получили за участие в турнире, не разглашаются.
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Судя по тому, с какой радостью вчера слила Швентек, она за участие получила в несколько раз больше, чем эти посредственные "победители")))