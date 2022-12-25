Павлюченкова, Рыбакина, Зверев, Тим выиграли $272 тысячи за выставочный турнир в Дубае

, , и стали победителями командного выставочного турнира в Дубае.

После победы им вручили чек на миллион дирхамов – примерно 272 тысячи долларов.

При этом суммы, которые они получили за участие в турнире, не разглашаются.

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