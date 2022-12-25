Павлюченкова, Рыбакина, Зверев, Тим выиграли $272 тысячи за выставочный турнир в Дубае

Теги Анастасия Павлюченкова ATP WTA Доминик Тим Александр Зверев призовые Елена Рыбакина Теннис

Анастасия Павлюченкова, Елена Рыбакина, Александр Зверев и Доминик Тим стали победителями командного выставочного турнира в Дубае.

После победы им вручили чек на миллион дирхамов – примерно 272 тысячи долларов.

При этом суммы, которые они получили за участие в турнире, не разглашаются.

«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nepala mama
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
...суммы, которые они получили за участие в турнире, не разглашаются...

Судя по тому, с какой радостью вчера слила Швентек, она за участие получила в несколько раз больше, чем эти посредственные "победители")))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДоминаторТенниса
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
По полтосу на 1 человека, жидненько как.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уж явно не обидели арабы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий