Дубай. Выставочный турнир. Швентек сыграет с Рыбакиной, Оже-Альяссим – со Зверевым
Ига Швентек сыграет с Еленой Рыбакиной в финале выставочного турнира в Дубае.
Состав команды Kites: Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Саня Мирза, Эжени Бушар.
Hawks: Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим, Анетт Контавейт (снялась), Анастасия Павлюченкова.
World Tennis League
Дубай, ОАЭ
19 – 24 декабря 2022
Крытые корты, хард
Финал
Kites – Hawks
Ига Швентек (Kites) – Елена Рыбакина (Hawks)
Феликс Оже-Альяссим (Kites) – Александр Зверев (Hawks)
Хольгер Руне/ Саня Мирза (Kites) – Доминик Тим/ Анастасия Павлюченкова (Hawks)
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