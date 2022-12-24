Дубай. Выставочный турнир. Швентек сыграет с Рыбакиной, Оже-Альяссим – со Зверевым

Теги Саня Мирза Анастасия Павлюченкова ATP WTA Эжени Бушар Доминик Тим Александр Зверев Феликс Оже-Альяссим Елена Рыбакина Ига Швентек Хольгер Руне Теннис

Ига Швентек сыграет с Еленой Рыбакиной в финале выставочного турнира в Дубае.

Состав команды Kites: Феликс Оже-АльяссимИга ШвентекХольгер РунеСаня МирзаЭжени Бушар.

Hawks: Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим, Анетт Контавейт (снялась), Анастасия Павлюченкова.

World Tennis League

Дубай, ОАЭ

19 – 24 декабря 2022

Крытые корты, хард

Финал

Kites – Hawks 

Ига Швентек (Kites) – Елена Рыбакина (Hawks)

Феликс Оже-Альяссим (Kites) – Александр Зверев (Hawks)

Хольгер Руне/ Саня Мирза (Kites) – Доминик Тим/ Анастасия Павлюченкова (Hawks)

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