Дубай. Выставочный турнир. Швентек сыграет с Рыбакиной, Оже-Альяссим – со Зверевым

Ига Швентек сыграет с Еленой Рыбакиной в финале выставочного турнира в Дубае.

Состав команды Kites: Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Саня Мирза, Эжени Бушар.

Hawks: Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим, Анетт Контавейт (снялась), Анастасия Павлюченкова.

World Tennis League

Дубай, ОАЭ

19 – 24 декабря 2022

Крытые корты, хард

Финал

Kites – Hawks

Ига Швентек (Kites) – Елена Рыбакина (Hawks)

Феликс Оже-Альяссим (Kites) – Александр Зверев (Hawks)

Хольгер Руне/ Саня Мирза (Kites) – Доминик Тим/ Анастасия Павлюченкова (Hawks)