Дубай. Выставочный турнир. Зверев сыграет с Кириосом, Джокович – с Оже-Альяссимом, Рыбакина встретится с Гарсия, Швентек – с Соболенко

Новак Джокович сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом на выставочном турнире в Дубае.

Состав команды Eagles: Ник Кириос, Каролин Гарсия, Рохан Бопанна, Бьянка Андрееску, Андреас Сеппи.

Falcons: Новак Джокович, Арина Соболенко, Григор Димитров, Паула Бадоса.

Hawks: Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим, Анетт Контавейт (снялась), Анастасия Павлюченкова.

Kites: Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Саня Мирза, Эжени Бушар.

World Tennis League

Дубай, ОАЭ

19 – 24 декабря 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Eagles – Hawks

Бьянка Андрееску/ Рохан Бопанна (Eagles) – Анастасия Павлюченкова/ Доминик Тим (Hawks)

Каролин Гарсия (Eagles) – Елена Рыбакина (Hawks)

Ник Кириос (Eagles) – Александр Зверев (Hawks)

Falcons – Kites

Паула Бадоса/ Григор Димитров (Falcons) – Хольгер Руне/ Саня Мирза (Kites)

Арина Соболенко (Falcons) – Ига Швентек (Kites)

Новак Джокович (Falcons) – Феликс Оже-Альяссим (Kites)