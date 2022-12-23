Дубай. Выставочный турнир. Зверев сыграет с Кириосом, Джокович – с Оже-Альяссимом, Рыбакина встретится с Гарсия, Швентек – с Соболенко
Новак Джокович сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом на выставочном турнире в Дубае.
Состав команды Eagles: Ник Кириос, Каролин Гарсия, Рохан Бопанна, Бьянка Андрееску, Андреас Сеппи.
Falcons: Новак Джокович, Арина Соболенко, Григор Димитров, Паула Бадоса.
Hawks: Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим, Анетт Контавейт (снялась), Анастасия Павлюченкова.
Kites: Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Саня Мирза, Эжени Бушар.
World Tennis League
Дубай, ОАЭ
19 – 24 декабря 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Eagles – Hawks
Бьянка Андрееску/ Рохан Бопанна (Eagles) – Анастасия Павлюченкова/ Доминик Тим (Hawks)
Каролин Гарсия (Eagles) – Елена Рыбакина (Hawks)
Ник Кириос (Eagles) – Александр Зверев (Hawks)
Falcons – Kites
Паула Бадоса/ Григор Димитров (Falcons) – Хольгер Руне/ Саня Мирза (Kites)
Арина Соболенко (Falcons) – Ига Швентек (Kites)
Новак Джокович (Falcons) – Феликс Оже-Альяссим (Kites)
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