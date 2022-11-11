Кудерметова о работе с мужем-тренером: «Он хорошо изучил меня как на корте, так и в жизни. Мало кто представляет, через что нам пришлось пройти»

Вероника Кудерметова рассказала, стали ли успехи этого года следствием работы с психологом.

– Работа с психологом – лишь часть того, что ты проделываешь в ходе тренировочного процесса. К тому же за многие годы выступлений приобретается определенный опыт, в том числе психологический. Думаю, что за счет всего этого у меня действительно появилась уверенность, которая помогает.

– Уже около десяти лет вас тренирует муж – Сергей Демехин, что для WTA по нынешним временам можно считать едва ли не уникальной историей. Насколько удачен был опыт привлечения в вашу команду других специалистов?

– Действительно, Сергей со мной уже очень давно. Это человек, который хорошо изучил меня как на корте, так и в жизни.

Мало кто представляет себе, какую работу мы проделали за все эти годы и через что нам пришлось пройти. Поэтому я ему доверяю, и, кто бы ни приходил в нашу команду, для меня мнение Сергея будет самым важным.

Но действительно, в прошлом сезоне мы брали в команду Владимира Платеника, а в этом году взяли аргентинца Франко Давина. Каждый из них помог мне и поделился своими знаниями. Франко и на следующий год будет в моей команде, – сказала Кудерметова в интервью изданию «Коммерсантъ».

Вероника Кудерметова внезапно взлетела в топ-10. У нее ни одного титула, зато в игре – сверхагрессия

Новую королеву русского тенниса тренирует муж. Он был моделью и боялся поцеловать ее до 18

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе